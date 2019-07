Paris Hilton, de koningin van onze Belgische feestdag: “I fucking love you, Belgium” ODBS

21 juli 2019

22u00 0 Tomorrowland Paris Hilton op Tomorrowland? Een beetje purist stelt zich meteen de vraag waaraan ze dat te danken heeft. Beredeneerde gok: haar carrière een tweede leven inblazen.

Zingen kan ze, dansen kan ze en met technische ‘skills’ maak je al lang niet meer het verschil in de fel verzadigde wereld der supersterdj’s. Of je moet Dave Clarke of Sven Vath heten. Na een korte cursus Ableton heeft zelfs een tiener dat onder de markt. Een ingang zoeken is vervolgens kinderspel als je een door miljoenen gevolgde social(ity)ster bent. Nadat ze er een relatie met Afrojack op nahield, schurkt ze nu maar al te graag aan tegen de koningen van Tomorrowland. Win win, ook voor Mike (die ze al snel leerde kennen op menig jetsetfeestje in Los Angeles), Dimitri en Anouk. Het moet gezegd: Paris speelt haar rol meer dan perfect. Charmante vriendelijkheid zelve, selfies voor iedereen in dichte nabijheid. Aanstekelijke lach. En ook het publiek, op de heuvel voor de Lotusstage was het koppen lopen, smaakte haar leuke set. De juiste en grootste dancehits passeerden de revue. Ach, in de geregeld maffe en wondere wereld van Tomorrowland heeft een absolute wereldster als Paris natuurlijk haar plaats. Voor drie kwartiertjes toch.