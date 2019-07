Paris Hilton brengt nieuwe single bij MATTN op Tomorrowland: “Ik was zo nerveus” JB/LDW

20 juli 2019

Gisteren kwam ‘Lone Wolves’ uit, de single van MATTN en Paris Hilton. De Belgische MATTN speelde vandaag op de Main Stage van Tomorrowland, Paris Hilton klom mee het podium op om samen hun nieuwe single op het publiek los te laten. “Het was echt episch”, vertelt Hilton. “Ik was zo nerveus, want Tomorrowland is het grootste muziekfestival ter wereld, maar ik voelde mij echt fantastisch op het podium, samen met mijn zusje.”