Opbouw van Tomorrowland gaat nu al van start in De Schorre Redactie

13 juni 2018

19u37

Bron: Belga 0 Tomorrowland In recreatiedomein De Schorre in Boom zijn meer dan een maand voor de start van Tomorrowland al de eerste elementen voor de opbouw van het dancefestival aangekomen. De komende dagen worden volgens de organisatie onder meer al kabels gelegd, maar De Schorre blijft nog een tijdje volledig toegankelijk voor bezoekers.

Tomorrowland vindt dit jaar opnieuw twee opeenvolgende weekends plaats, van 20 tot 22 en van 27 tot 29 juli. Het jaarlijks wisselende decor heeft zoals steeds heel wat voorbereidingstijd nodig en zal de komende weken steeds grotere delen van de site inpalmen. "De bezoekers van De Schorre kunnen momenteel echter nog van alle activiteiten van het domein gebruikmaken, zoals de klimtoren en de waterfietsen", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "Pas een week voor het festival gaat De Schorre volledig dicht." De afbraak na het festival duurt een pak minder lang.

Buurtfeest

Voor de buurt organiseert Tomorrowland ook dit jaar een feest tussen de twee festivalweekends door, met rondleidingen, dj's en animatie. "We verwachten 5.000 mensen", zegt Wilmsen. "Daarnaast krijgen de mensen hier ook een krantje in de bus met alle praktische info, ook rond mobiliteit, en is er een infonummer waar mensen met vragen of opmerkingen terechtkunnen." Vanaf een week voor het festival komt er daarbovenop een informatief "buurthuis" in de Nachtegaalstraat in Boom.

Tomorrowland is naar goede gewoonte uitverkocht. Over de twee weekends heen worden zowat 400.000 festivalgangers uit binnen- en buitenland verwacht. Op de affiche staan onder meer Axwell & Ingrosso, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Underworld en Dua Lipa. Het thema is "The Story of Planaxis".