Opbouw Tomorrowland start morgen BCOR

13 juni 2018

06u55 7 Tomorrowland De Schorre maakt zich weer op voor Tomorrowland. De opbouw van het dancefestival gaat van start op donderdag 14 juni. Vanaf dat moment is het provinciaal domein beperkt toegankelijk.

In eerste instantie concentreren de werken zich op de evenementenweide, het libelleneiland, de deltaweide en op de zone achter het gebouw De Pitte. De rest van het domein blijft in deze fase gewoon toegankelijk. Op 2 juli gaat de opbouw een volgende fase in en wordt er gewerkt over heel het domein. De minigolf, de waterfietsenverhuur, het blotevoetenpad, de avon-turentoren en de onthaalbalie worden dan tijdelijk afgesloten. De brasserie, de buitenspeeltuin en het toeristisch infokantoor blijven wel nog tot en met 15 juli bereikbaar via de hoofdingang. Vanaf 16 juli wordt heel het domein afgesloten voor de twee Tomorrowlandweekends.

Vanaf 2 augustus worden delen van De Schorre opnieuw geopend voor het grote publiek. Van 14 tot 18 augustus staan de laatste ophalingen van materiaal gepland.

Buurtbewoners kunnen met vragen, opmerkingen of problemen terecht bij de ombudsman van Tomorrowland en zijn team. Dat kan via het gratis nummer 0800/19009 vanaf 1 tot en met 31 juli of via buurt@tomorrowland.be.