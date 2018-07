Onze redactie probeert uit: de signature festivallooks van Tomorrowland MVO

22 juli 2018

16u29 0 Tomorrowland Geen festival, en al zéker geen Tomorrowland, zonder een bijpassende feestlook. Onze redactrices Jolien Boeckx, Isabelle Deridder en Melissa Van Ostaeyen lieten zich omtoveren.

De gekste kostuums en de meest opvallende make up, op Tomorrowland zijn ze eerder de regel dan de uitzondering. Gezien men zomaar uit de toon valt zonder geschikte festivallook, trokken wij naar de schminkster die de festivalgangers van over de hele wereld onder handen neemt. In ruil voor enkele Pearls kunnen dames - of heren, voor ieder wat wils - die zich underdressed voelen terecht voor een make-over.

Dit jaar bracht Mac in samenwerking met het festival een lijn make up-producten uit die zelfs de meest uitbundige feestvierders kunnen bekoren. Hoe feller, hoe beter! Een roze fee, een glitterende diva of een blauwe zeemeermin, het kan en mag allemaal.

Het verdikt: "Het is zeker niet voor elke dag, zo veel glitter, maar om het festivalweekend af te sluiten kan het niet beter."

Wie zelf een poging wil wagen kan gebruik maken van de tekeningen hieronder.