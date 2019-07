Onze redacteurs deden de test: dit zijn de make-up looks van Tomorrowland 2019 LDW

20 juli 2019

09u00 0 Tomorrowland Wie het niet ziet zitten om zich op Tomorrowland zelf te wagen aan een smokey eye of glitteraccenten, kan op Dreamville terecht bij de make-up artists van Mac Cosmetics. Onze drie redacteurs deden de test.

We kunnen kiezen tussen drie looks. Isabelle laat zich de ‘Glow Getter’ aanmeten. Die focust op glans op de juiste plaatsen. De ogen van Daimy lenen zich perfect voor ‘Turquatic Treasure’. Een opvallende look met felle blauwtinten en witte details. Lisa neemt ‘Sweet Stardust’ voor haar rekening, een schattige, dromerige look.

Wie zich op Dreamville professioneel onder handen wil laten nemen, betaalt 5 pearls. Het creëren van zo’n look neemt ongeveer een kwartiertje in beslag. Reserveren is niet nodig, je mag gewoon aanschuiven.