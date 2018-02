Nieuwe namen: 2manydj's, Underworld en Dua Lipa op Tomorrowland Robin Broos

01 februari 2018

17u32

Bron: DM 2 Tomorrowland Jawel, er zijn opnieuw een lading namen voor Tomorrowland gelost. En daar zitten enkele verrassingen tussen. Wat dacht u bijvoorbeeld van 2manydj's?

1 februari, 17.00 uur • 2manydj's, Underworld en Dua Lipa op Tomorrowland

Zij staan op Organ of Harmony, het podium van Martin Solveig en Lost Frequencies. Of van Dua Lipa, op de stage van Martin Garrix? Lil Pump mag optreden op het gloednieuw hip hop podium. En Underworld staat op de live stage.

Verder zijn ook deze namen bevestigd: Armand van Helden, Bedouin, Curtis Alto, Henri PFR, Nervo, Nora en Pure, Pan-Pot, Rodhad b2b Âme, Roger Sanchez, Sam Feldt Live, Slushii, Steve Aoki, Sub Zero Project en Todd Terry.

24 januari, 14.00 uur • Nieuwe lading namen voor Tomorrowland

Ook vandaag lost Tomorrowland een hele lading namen die zullen aantreden tijdens het dubbelweekend in juli. Ze doen dat deze week elke dag.

Vandaag zijn dat dus Alan Fitzpatrick, Aly & Fila, Carl Cox, Cherry Moon Traxx, Kungs, Lost Frequencies, Martin Garrix, Mind Against, Nico Morano, Paul Kalkbrenner, Paul van Dyk, San Holo, Sandy Warez vs Goetia, Sean Tyas, Slander, Solardo, Wildstylez.

23 januari, 14.00 uur • Dit zijn de eerste namen voor Tomorrowland

Deze week maakt Tomorrowland elke dag een nieuwe lading namen bekend die zullen aantreden tijdens het dubbelweekend in juli.

Gisteren werden al DJ Hardwell, Armin van Buuren, Axwell ^ Ingrosso, Ben Klock vs. Marcel Dettman, CamelPhat, Charlotte de Witte, Claptone, Da Tweekaz, Kölsch, Netsky, Partyraiser, Patrice Bäumel, Rezz, RL Grime, Solomun, Stephan Bodzin, &Me vs Rampa en Sven Väth bevestigd.

Vandaag worden Andhim, Alesso, Alison Wonderland, Ben Nicky, Dimitri Vegas & Like Mike, Recondite (live), Mark with a K, Eric Prydz, Coone, Jamie Jones, Martin Solveig, Richie Hawtin, KAYZO, Sunnery James & Ryan Marciano, Tale Of Us, Vini Vici, French Montana en Yellow Claw aan de affiche toegevoegd .