Nico Morano uit Zemst: "Ik ben meest onbekende dj op mainstage Tomorrowland"

27 juli 2018

Wie dit weekend naar Tomorrowland afzakt, kan daar op de mainstage de Belgische dj Nico Morano aan het werk zien. 37 jaar, uit Weerde (Zemst) en voor het merendeel van de bezoekers vooral 'een ontdekking'.

"Ik ben inderdaad wellicht de meest onbekende Belg op het hoofdpodium", lacht hij. "Mijn naam doet geen belletje rinkelen zoals bij Charlotte De Witte of Lost Frequencies. Dat heeft vooral te maken met het soort muziek dat ik breng: melodieuze elektronica."

Toch is het niet de eerste keer dat Nico op het festival staat. "Dit is al het vijfde jaar dat ze mij vragen." Het is wel de eerste keer dat hij op de mainstage staat. "En ik draai een liveset, dus ik heb geen tijd om de clown uit te hangen. Maar omdat ik interactie met het publiek belangrijk vind, heb ik al een veertigtal platen geselecteerd om uit te kiezen. Ik ga sowieso eigen nummers brengen en ik heb ook een primeur bij voor de festivalgangers. Hopelijk vinden ze het goed. Fingers crossed!"