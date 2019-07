NBA-legende Shaquille O’Neal is de grootste SD

19 juli 2019

20u02 2 Tomorrowland Een van de meest opmerkelijke namen op de affiche gisteren - De Romeo’s daargelaten? Dat moet wel Shaquille O’Neal (47) geweest zijn. De voormalige NBA-speler speelde op de Main Stage onder de naam DJ Diesel een stevige set die fans van moshpits alle kansen gaf.

Tot 2011 was Shaquille O’Neal dé ster van de Amerikaanse NBA. Tegenwoordig concentreert de voormalige basketballer zich liever op zijn dj-carrière, onder de naam DJ Diesel. In een strak wit marcelleke ziet hij er misschien iets minder strak uit dan in zijn hoogdagen, maar met zijn 2 meter 16 is hij nog steeds even imposant als vroeger. Muzikaal kiest O’Neal voor een stevige set die bekende hits als ‘Smells Like Teen Spirit’ (Nirvana), ‘Mr. Brightside’ (The Killers) en zelfs ‘Everytime We Touch’ (Cascada) mengt met stevige stampers. Wie houdt van moshpits en het betere benenwerk, kwam dus ruim aan zijn trekken.