Met een masker middenin het publiek: zo beleefde Dimitri Vegas Tomorrowland DBJ

23 juli 2018

Hij moest er uiteraard zelf plaatjes draaien met zijn broer, maar nadien had Dimitri Vegas tijd om zelf het publiek in te gaan. Dat deed hij met een masker van Jason uit de horrorfilm 'Friday the 13th'.