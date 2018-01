Met deze 8 tips maak je meer kans op een ticket voor Tomorrowland Toon Mast sam

26 januari 2018

15u01 1559 Tomorrowland Morgen om 11 uur stipt begint de Belgische ticketverkoop voor Tomorrowland. Ook al vindt het populairste festival ter wereld opnieuw twee weekends na elkaar plaats, toch wordt het weer virtueel drummen voor een kaartje. Enkele tips om je kansen te verhogen om zo'n felbegeerd ticket te bemachtigen.

1. Wees zeker en boek nu al met hotel of vervoer erbij

Sinds vorige week zaterdag is de wereldwijde verkoop van tickets al gestart voor mensen die er bijvoorbeeld een hotel, een vlucht of een busreis bij boeken. Tomorrowland biedt een heleboel arrangementen aan met pre-party's , stadsbezoeken, detoxdagen etc. Het kost meer, maar je bent wel zeker van een ticket!

2. Preregistreer

Voor de vijfde keer werkt Tomorrowland met een verplicht preregistratiesysteem. Je moet je dus op voorhand inschrijven om een ticket te kunnen kopen. Preregistreren kan tot vandaag, 20 uur. Met de persoonlijke code die je vervolgens krijgt toegestuurd, kan je morgen deelnemen aan de voorverkoop. Ook de registratie voor de wereldwijde voorverkoop van morgen om 17 uur stopt vanavond om 20 uur. Vergeet je te registreren, dan is het wachten op de volgende wereldwijde verkoop, die plaatsvindt op zaterdag 3 februari om 17 uur.

3. Voorzie een stabiele internetconnectie

Een stabiele internetconnectie is een must: sluit je laptop aan op de ethernetkabel, die rechtstreeks uit de modem komt. Met een wifiverbinding loop je meer risico dat er opeens een storing voorvalt, en ze is bovendien iets trager. Werk niet met je smartphone of tablet: de betaalmodule werkt minder goed op mobiele apparaten.

4. Ga tijdig achter je computer(s) zitten

Wacht niet tot morgenochtend 11 uur stipt om in te loggen, maar ga enkele minuten voordien al online. Baseer je op de juiste tijd, niet op een horloge dat enkele minuten of zelfs seconden achterloopt. Schakel alle andere functies uit: geen Facebook, webmail of antivirus dus. Je kan met verschillende toestellen tegelijkertijd proberen, maar dat is geen garantie op een ticket.



De organisatie van Tomorrowland verbiedt het wedden op verschillende paarden niet, maar waarschuwt wel dat het het systeem kan overbelasten, en de wachtrij dus nog stukken langer kan maken.

5. Vermijd Internet Explorer

Geloof het of niet, maar er zijn nog steeds mensen die braaf surfen met het verouderde en logge Internet Explorer. Kies voor een snellere browser als Chrome, Firefox of Opera. Microsofts Edge-browser wordt steeds beter, maar moet in snelheidstests toch nog de duimen leggen voor de concurrentie.

6. Refresh niet

Op de website van Tomorrowland log je in met je persoonlijke code. Dan kom je terecht in een virtuele wachtkamer. Wie eerst in de rij staat, wordt vervolgens naar het ticketverkoopsysteem geloodst. Hoe frustrerend je plekje in de wachtrij ook mag lijken, refresh vooral niet. Wie de F5-knop indrukt, komt opnieuw achteraan de rij terecht.

7. Hou bankkaart en kaartlezer bij de hand

Het is gelukt: je bent binnen en kan tickets bestellen. Bij de preregistratie heb je al moeten aangeven welke en hoeveel tickets je precies wil, dus veel gegevens moet je niet meer invullen. Rest alleen nog de betaling. Opgelet: wie té lang moet zoeken naar bankkaart en/of kaartlezer, wordt uit het systeem gebonjourd.

8. Probeer het opnieuw op 3 februari

Twee weekends of niet: de organisatie van Tomorrowland verwacht een stormloop. Pechvogels kunnen het op 4 februari opnieuw proberen, met dezelfde persoonlijke code: dan begint de internationale verkoop.



Voor alle verdere info kan je hier terecht.