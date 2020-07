Meer dan miljoen virtuele bezoekers vieren digitaal feest op Tomorrowland TDS

27 juli 2020

12u21

Bron: ANP 1 Tomorrowland De eerste editie van de De eerste editie van de digitale versie van Tomorrowland mag een succes worden genoemd. Meer dan een miljoen mensen over de hele wereld kochten een kaartje - dat 12,50 euro kostte - en keken vanuit hun huis naar optredens van onder meer Martin Garrix, Armin van Buuren en David Guetta. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanwege de coronacrisis kon de fysieke editie van Tomorrowland in Boom dit jaar niet doorgaan. Daarom werd afgelopen weekeinde een online festival georganiseerd met de naam Tomorrowland Around the World.

In totaal traden meer dan zestig artiesten op. Zij moesten hun show vooraf opnemen voor een greenscreen. De beelden werden daarna in een digitale fantasiewereld verwerkt.Mensen die een kaartje hebben kunnen de komende twee weken terugkeren om de optredens nog een keer te zien.

LEES OOK:

Pannenkoeken bakken met Netsky en een hoogzwangere (en te late) Katy Perry: wij feestten mee tijdens virtueel Tomorrowland

IN BEELD. De weide van Tomorrowland een jaar geleden en nu