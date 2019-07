MATTN palmt Mainstage in, maar kampt wéér eventjes met technisch probleem Redactie

19u38 0 Tomorrowland Op luid applaus werd MATTN onthaald aan de Mainstage om het echte feestje van dag twee op gang te trekken. En of ze dat gedaan heeft. Alleen kampte Anouk Matton alwéér met een technisch probleem. Een paar seconden viel de muziek weg.

Ondertussen weet mevrouw Dimitri Vegas wel hoe ze zich uit de nood moet helpen. Tijdens haar eerste keer op Tomorrowland, in 2016, viel de muziek òòk weg. Toen voor vijftien minuten, nu gelukkig maar voor enkele seconden. Drie jaar later heeft Anouk Matton de wereld veroverd en kan zo’n technisch probleem haar niet klein krijgen. Niet veel na het euvel zet ze haar ‘Lone Wolves’ in, de nieuwe single die ze gisteren uitbracht met Paris Hilton. De hotelerfgename moet zondag pas draaien, maar kwam mee op de dj-booth voor een glansoptreden. Twee keer twee blonde powervrouwen: madness aan de Mainstage.