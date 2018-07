Kobe Ilsen en Viktor Verhulst zorgen voor topfeestje op Tomorrowland: "We draaiden Willy Sommers en K3, het publiek werd zót" HL

30 juli 2018

00u00 0 Tomorrowland Kobe Ilsen (36) zorgde dit jaar voor het meest verrassend dj-debuut op Tomorrowland. Samen met Viktor Verhulst (23) serveerde de tv-presentator in de Moose Winterbar een grote portie joligheid, veel foute muziek en één lange polonaise. "Dit smaakt naar meer!"

Op de affiche stond het duo aangekondigd als dj Koby Pilsen & Viksnor Verguld. Kobe kon het zelf niet geloven, want vanachter zijn draaitafels postte hij 'Is dit echt aan het gebeuren' op sociale media. "Ik moest mezelf voortdurend in de arm knijpen, want op het podium van het beste muziekfestival ter wereld mogen staan, da's kicken! Ik kom al acht jaar naar Tomorrowland en heb enorm veel respect voor de organisatie. En ik ben enorm dankbaar voor deze kans. Ook al was het maar voor een après-skifeestje voor een paar honderd man."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN