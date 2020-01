Kat Kerkhofs en Nederlandse hiphoppers: line-up Tomorrowland pakt uit met verrassingen SDE

24 januari 2020

12u00 0 Tomorrowland De organisatie van Tomorrowland heeft zonet de line-up voor de komende editie bekendgemaakt. Met maar liefst 600 namen is de affiche weer behoorlijk goed gevuld. Het festival belooft een blij weerzien met enkele gevestigde waarden, maar er zijn ook enkele verrassingen.

Veel oude getrouwen op de affiche van Tomorrowland: David Guetta, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike en Dimitri’s vrouw MATTN. Vorig jaar trad die laatste nog op met Paris Hilton, maar de hotelerfgename komt dit jaar terug voor een eigen show. Ook Eric Prydz keert terug met zijn spectaculaire hologrammenshow ‘Holosphere’.

Elk jaar programmeert Tomorrowland ook enkele niet-dance-acts, en dit jaar lijkt het festival duidelijk in te zetten op Nederlandse hiphop. Zowel De Jeugd Van Tegenwoordig, Jebroer, Snelle en The Opposites wisten een plekje te versieren op de affiche, maar van Belgisch hiphoptalent lijkt geen sprake. Toch mogen onze landgenoten niet klagen, want ze zijn alomtegenwoordig. Onder meer Netsky, Discobaar a Moeder, 2ManyDJ’s, Murdock en Peter Luts komen het mooie weer maken in De Schorre. Opvallende afwezige is echter Charlotte de Witte. De afgelopen jaren had ze een eigen podium op Tomorrowland, maar dit jaar staat ze (voorlopig) niet op de affiche. Dj Kat, aka Kat Kerkhofs, wist wél een podiumplekje te versieren. Zij zal na een gesmaakte passage op Rock Werchter nu plaatjes gaan draaien.

De Belgische ticketverkoop gaat morgen (zaterdag) om 11 uur van start. Om 17 uur volgt de voorverkoop voor iedereen, volgende week volgt dan de internationale verkoop op 17 uur. Wie een ticket wil kopen, moet zich registreren via een officiële Tomorrowland-account. Alle info via de website van Tomorrowland.

Bekijk hier de volledige line-up:

