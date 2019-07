Jax Jones speelt vanavond op Tomorrowland: “Gestrest én enthousiast tegelijkertijd” IDR

21 juli 2019

11u30 0 Tomorrowland Na z’n strakke set van vorig jaar, mag Jax Jones (32) ook deze editie van Tomorrowland z’n kunnen etaleren. Vanavond speelt de Britse dj ten dans met Europa, z’n nieuwste project met z’n Franse collega Martin Solveig.

“Ik heb echt veel zin in deze set”, aldus Jax. “Net als in die van volgende week, want dan sta ik voor de allereerste keer op het hoofdpodium. Geloof me: ik heb al stress gehad. (lacht) Shows van dit kaliber zorgen er sowieso voor dat mijn zenuwen ietsje strakker gespannen staan. Maar in de eerste plaats ben ik uiteraard heel enthousiast. Tomorrowland is zo’n gevestigde waarde in het wereldje van de dancemuziek. Mijn vorige sets op het festival behoren stuk voor stuk tot mijn leukste herinneringen. Het publiek is hier ook zo aangenaam, weet je. Mijn leukste herinnering in Boom? Mmm, daar zit Martin ook voor iets tussen. Vorig jaar vierde ik hier mijn verjaardag en toen kwam hij me tijdens mijn set verrassen met een gigantische taart. Dat was wel behoorlijk episch. Des te meer omdat ik dacht dat de stroom uitviel. (lacht)”

Klein minpuntje...

Al is Jax niet alleen enthousiast over Tomorrowland zelf, ook over de samenwerking met z’n beroemde collega heeft hij niets dan lof. “We hebben al sinds onze eerste ontmoeting een goede klik”, legt Jax uit. “Martin had me toen uitgenodigd om een set te komen draaien tijdens zijn residency in Pacha, een club op Ibiza. Na mijn set kwam hij me een knuffel geven. Een warm gebaar, want meestal krijg je gewoon een handdruk. We hebben onze bewondering voor elkaar nooit onder stoelen of banken gestoken. En hoe meer we met elkaar babbelden, hoe vaker we ons afvroegen of we niet eens iets samen moesten doen. Al was het pas toen Martin op de Eurostar sprong om naar mijn studio in Londen te komen, dat Europa vorm begon te krijgen. We merkten haast onmiddellijk dat we elkaar niet alleen goed aanvulden, maar dat we binnen Europa ook onze eigen creatieve grenzen konden verleggen. Hiervoor wil ik Martin heel erg bedanken. Hij is heel inspirerend, creatief en origineel. Ik heb echt heel veel bewondering voor alles wat hij doet. Al zou hij misschien wel wat aan z’n dansmoves mogen sleutelen, want da’s een ander paar mouwen. Grapje hé. (lacht)”

Wie benieuwd is hoe de heren klinken: Europa speelt vandaag van 20u30 tot 22u op het ‘Freedom’-podium.