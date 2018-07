Internetheld Nathan krijgt iedereen mee op Tomorrowland: "Dansen tot je erbij neervalt!" SD

28 juli 2018

21u37 0 Tomorrowland No drugs, no alcohol. Steevast staat dat op het shirt van Nederlandse danssensatie Nathan Eekhof (23), bekend van de populaire Facebook-pagina Nathan's Crazy Dance Moves . Met honderden dolle fans in zijn kielzog, danst hij twee uur lang de ziel uit zijn lijf aan de Mainstage van Tomorrowland.

Nathan is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een ware internethit vanwege zijn hilarische en aanstekelijke dansmoves. Hij heeft 22.000 volgers op Facebook en zijn best bekeken video werd maar liefst twee miljoen keer bekeken.

Waar Nathan ook opduikt, in een paar minuten tijd krijgt hij de festivalgangers op zijn hand met zijn gekke moves. Zo ook op Tomorrowland. Op de opzwepende beats van Sunnery James & Ryan Marciano schaart hij in een mum van tijd honderden uitzinnige fans achter zich. "Vaak denkt men dat ik stijf sta van de drugs", vertelt de jonge kerel uit Amstelveen. "Maar het tegendeel is waar. Ik drink zelfs geen alcohol en let erg goed op mijn voeding." En dat zie je eraan, de jongeman staat scherp. "Het vergt heel wat training en uithoudingsvermogen om dit te doen. Ik doe drie keer per week een bootcamp en ik ben een geoefend zwemmer."

Nathan doet dit al vijf jaar, en bezocht vorig jaar voor het eerst Tomorrowland. Hij vond het toen zo gezellig dat hij dit jaar weer van de partij is. "Tomorrowland trekt mensen aan van over de hele wereld en dat vind ik geweldig", vertelt hij. "Ik hou ervan om mensen blij te maken. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Af en toe krijg ik wel eens een toegangsticket van de organisatie maar meestal betaal ik mijn kaartje zelf."

De pasjes - hij rolt over de grond of rent op een gekke manier over het terrein - verzint hij gewoon ter plekke. "Wat ik op welke beat doe, dat is puur improvisatie. Zo ben ik ook begonnen: spontaan losgaan op de muziek."

Zijn zotte dancemoves brachten hem al naar Australië, Zweden en Duitsland. "Ik weet zelf ook niet waar het me nog zal brengen, maar ik geniet er enorm van. Ik had een jaar geleden niet gedacht dat ik dit zou kunnen doen." Waar Nathans volgende evenement zal plaatsvinden? "Dat is nog een geheim", vertelt hij.