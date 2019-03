IN BEELD. Tomorrowland Winter: dansen in de Apocalyps SSL

14 maart 2019

20u01 0 Tomorrowland Dat het in L’Alpe d’Huez winter is - ook al is het maart - werd nog maar eens duidelijk. De héle dag sneeuwde het: tegen het einde van de dag was er ruim 10 centimeter gevallen. Zichtbaarheid nul op de pistes ook. Het waren voorwaar apocalyptische toestanden. Maar dat verbrodde het feest niet, integendeel.

“We moeten dansen om warm te blijven”, lachte de Braziliaanse schone Kiania (21). Aan het Amicorum Spectaculum - op 2.300 meter hoogte - sipte ze van haar champagne en danste op de beats van de Nederlandse dj Joris Voorn. “Tot deze week had ik nog geen sneeuw gezien. Ik woon in Sao Paolo en daar is het nooit zo koud als hier. Zolang je in beweging blijft, valt het wel mee. Maar geef mij toch maar mijn bikini op het strand, hoor.”

Later op de Mainstage, toen Anouk Matton - de vrouw van Dimitri Vegas - aan de knoppen draaide, raakten de mutsen en bonten kappen ook serieus ondergesneeuwd. De sneeuw dwarrelde zò gul naar beneden dat zelfs het gedans de vlokken niet weg geschud kreeg. Het dompelde Tomorrowland Winter in een heel aparte sfeer: donzig, alsof je naar muziek luistert onder een warme deken.