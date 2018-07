IN BEELD. Eerste homohuwelijk op Tomorrowland kleurt knalroze MVO/IDR

22 juli 2018

Op Tomorrowland kan je niet alleen uitbundig feesten, je kan er ook trouwen. Zo stapten Frederick (32, uit België) en Raul (36, uit Spanje) vanmorgen in het huwelijksbootje.

Het zou Tomorrowland niet zijn als het huwelijk niet voorzien was van de meest decadente snufjes, zoals elfjes als bloemenmeisjes, een bloemenkrans voor hun hond en knalroos bloemenaltaar met matchende stoelen. Het is het eerste huwelijk dat dit weekend op het festivalterrein, in Dreamville, plaatsvindt. Het is ook het allereerste homohuwelijk ooit op het festival.

De twee hebben elkaar niet op Tomorrowland leren kennen, maar ze voelen zich naar eigen zeggen aanvaard op het festival. Vandaag dat ze hun belangrijkste dag hier wilden vieren.