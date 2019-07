IN BEELD. Driedubbel huwelijksfeest op Dreamville SD/CDB

22 juli 2019

06u00 0 Tomorrowland Een heuglijke gebeurtenis op camping Dreamville gisterenochtend. Drie koppels gaven elkaar in een sprookjesachtige ceremonie het jawoord. “Dit is echt een droom die uitkomt.”

Al enkele jaren kan er op camping Dreamville getrouwd worden. Dit jaar een primeur: drie koppels traden tijdens één ceremonie in het huwelijk. Voor de Japanse Yumi en de Duitse Thomas was het een droom die uitkwam. “Toen ik haar voor het eerst ontmoette, beloofde ik haar al dat we samen naar Tomorrowland zouden gaan”, vertelt Thomas. Dat de twee elkaar nu op hun eerste keer op het Boomse festival het jawoord geven, voelt dan ook onwezenlijk, bekent Yumi.

Ook voor Alejandra en Jorge uit Texas is het de eerste keer op Tomorrowland. “Ons verhaal begint en eindigt met festivals”, vertelt Alejandra ons terwijl ze vakkundig opgemaakt wordt. “We gaven elkaar tijdens een rave een beloftering en verloofden ons ook tijdens een festival. Dit is dus de perfecte manier om dit verhaal af te sluiten.”

Voor de Vlaamse Caroline kwam haar huwelijk als een complete verrassing. “Mijn man Mehdi heeft alles geregeld, tot de verlovingsringen toe”, lacht ze. “Tot enkele maanden geleden wist ik van niets, tot hij me op ATV ten huwelijk vroeg.” Mehdi haalde in ieder geval alles uit de kast - tot een speciaal ontworpen pak van Guy-David, mét Tomorrowland-logo, toe. “Dit is echt speciaal, once in a lifetime.”