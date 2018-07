IN BEELD. De 'madness' gaat verder: glitterbaarden en zeemeerminnen sieren tweede weekend Tomorrowland SD

28 juli 2018

17u04 1 Tomorrowland De 'madness' is weer begonnen: 200.000 festivalgangers uit meer dan 200 landen dansen de ziel uit hun lijf op het tweede festivalweekend van Tomorrowland. En dat doen ze het liefst in hun meest opvallende outfit. Blakende zon of niet, 'de people of Tomorrow' zitten niet verlegen om een verkleedpartijtje.

Voor vriendinnen Chloë en Isabelle uit Australië is het hun eerste bezoekje aan Tomorrowland. Hun zorgvuldig afgestemde bad chick-look nam ongeveer anderhalf uur in beslag. "Ik heb geluk want Isabelle is visagiste, dat maakt het net iets makkelijker en sneller", knipoogt Chloë.

Broer en zus Marco en Linda uit Duitsland is misschien wel het meest kleurrijke duo op het terrein. Zij stonden 2,5 uur voor de spiegel.

Kim en Nate uit de Verenigde Staten komen voor het eerst naar Tomorrowland en vertegenwoordigen trots hun land. "Wij kozen uiteraard voor rood, wit en blauw. Een beetje patriottisme kan geen kwaad, toch?"



Wat past er het best bij een onderwaterthema? Daar moest deze Spaanse bende niet lang over nadenken. "'Finding Nemo' natuurlijk", dus trokken ze deze opvallende mutsjes aan.

Patricia en Lola uit Barcelona kwamen vorig jaar voor het eerst naar Tomorrowland. Ze waren toen zo danig onder de indruk van de leuke outfits die ze zagen, dat ze dit jaar samen hun outfits gingen uitkiezen. "We hebben er vier in totaal! Eén voor elke dag dat we hier zijn", vertelt Lola.

"Glowing for the gods", dat is het motto van Angelica en Zooth uit Australië. Dus leefden ze zich eens goed uit met highlighter, glitter en kraaltjes. "Maar wel met de nodige zonnebrandcrème eronder, want anders zien we er morgen uit als dalmatiërs", lacht Zooth.

Ook Anna en Keith uit Schotland houden van een stevige portie glitter.

De Australische Marta en de Zuid-Afrikaanse Chantelle leerden elkaar vorig jaar kennen op Tomorrowland en zijn dit jaar opnieuw van de partij. "Onze vriendschap is hier ontstaan en ondertussen zijn we samen de wereld rondgereisd", vertellen ze. "We zijn echte powervrouwen, vandaar deze superhelden kostuums."

Stephanie en Jolien van evenementenbureau Soul 15 verwelkomen de festivalgangers met een hongertje op B-eat. Een culinair concept dat wordt gerund vanuit Las Vegas. "En daarom mogen wij het beste van onszelf geven als showgirls", vertelt Jolien. "De pluimenkroon begint na een paar uur wel door te wegen, maar dat nemen we er met plezier bij. Dat is het leven van een performer zeker", lacht ze.

Of zeemeermin Sophie en piraat Murray, een koppeltje uit Londen, lang gedaan hebben over hun outfit? "We hebben er zelfs deze ochtend onze taxi door gemist", geeft Sophie toe. "Maar het was de moeite waard, want we krijgen veel bekijks en we amuseren ons rot." Sophie werkte maar liefst acht uur aan haar outfit. "Ik kocht een bikini en een pot schelpjes, en voor ik het wist was ik vertrokken", lacht ze.