IN BEELD. Beats en culinaire verwennerij, dat kan alleen op Tomorrowland DBJ

27 juli 2018

16u55 0 Tomorrowland Het is een beproefd recept op Tomorrowland, dancebeats en haute cuisine. In B-eats, een exlusieve club op Tomorrrowland vloeien ze samen.

Vijfendertig euro extra betaal extra voor een culinaire ervaring in danceclub B-eat op Tomorrowland. Het concept: je betaalt voor een culinair hoogstandje tijdens een danspasje, de dj die komt draaien krijg je er gratis bij.

Het was buiten 37 graden, ondanks de koude lucht die de ventilatoren door de club bliezen, was het zweten. Hoe kan het ook anders met een team chefs die achter de dj-booth met hete vuren in de weer waren. Enkel culinaire grootheden passeren in B-eat, een organisatie die wordt gerund vanuit Las Vegas. Chef van dienst was dit keer Lee Bennett, chefkok in het gerenommeerde Amerikaanse Mirage hotel in Las Vegas. Stonden onder meer op het menu, buffelmozzarella, verse pesto en kerstomaatjes uit de oven, verse ravioli met scampi's, parmezaanse kaas en nootmuskaat die op spectaculaire wijze werd opgediend. Drankjes waren niet inbegrepen in de prijs, maar feesten gebeurde er des te meer.