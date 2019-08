Hier is hij dan: de officiële aftermovie van Tomorrowland

09 augustus 2019

Genoeg spektakel, blije gezichten, een vleugje magie, knallend vuurwerk en vooral veel knallende muziek. Hier is hij dan eindelijk: de officiële aftermovie van Tomorrowland 2019. “People of Tomorrow, bedankt om jullie hoofdstuk te schrijven in één van de grootste verhalen ooit verteld: The Book of Wisdom”, schrijft de organisatie. “Vijftien prachtige jaren die vol zaten met het creëren van muzikale verhalen liggen achter ons, maar nog vele tientallen jaren liggen voor ons. Laat deze verhalen je gidsen, inspireren en je realiteit verruimen.”