Hevige rukwinden zorgen voor scheur in tent Tomorrowland Winter DBJ

07 maart 2019

14u19 0 Tomorrowland Afgelopen nacht is de Orangerie-tent op Tomorrowland Winter beschadigd geraakt. Hevige rukwinden zorgden voor een scheur in een van de dakzeilen. De opening van het festival komt niet in gedrang.

Afgelopen nacht kreeg het skioord in Alpe d’Huez af te rekenen met hevige rukwinden uit het noordoosten. Daardoor scheurde een van de dakzeilen van de Orangerie-tent. “We wisten dat er noodweer zat aan te komen, maar we hebben de schade niet kunnen voorkomen”, klinkt het bij de organisatie.

Vanaf vandaag wordt de schade hersteld, de opening van het festival komt niet in gedrang. “Het is een extra kost waar we niet op gerekend hadden, maar niets ligt de opening van het festival in de weg, we verwachten dat de schade vandaag nog hersteld geraakt.”

Zaterdag 9 maart gaat het gebied van Alpe d’Huez open voor skiërs, vanaf woensdag 13 maart start het festival. De eerste editie van Tomorrowland Winter duurt tot vrijdag 15 maart, er worden ruim 30.000 muziekliefhebbers van over de hele wereld verwacht.