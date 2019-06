Het aftellen kan beginnen: Tomorrowland lost trailer Redactie

23 juni 2019

20u28 18

Tomorrowland lost de eerste trailer voor het dancefestival dat binnen een maand plaatsvindt in de Schorre in Boom. En het belooft een feesteditie te worden. Het dancefestival bestaat deze zomer vijftien jaar en festivalgangers zullen een gloednieuwe mainstage te zien krijgen.

De trailer heeft als titel ‘The Book of Wisdom’ en probeert bezoekers al in de juiste sfeer te brengen. Het thema van deze editie is namelijk ‘The Book of Wisdom (Return)’. Het festival bouwt zo verder op het thema van 2012. In de trailer worden twee mensen meegelokt via een magische bibliotheek “om alle verhalen te ontdekken”.

Het is wel nog wachten tot 19 juli om te weten hoe magisch het festival er effectief opnieuw zal uitzien.