Eenheidsgevoel ten top op camping Tomorrowland Daimy Van den Eede Charlotte De Backer

21 juli 2019

18u27 0 Tomorrowland Op Dreamville, de camping van dancefestival Tomorrowland, overnachten heel wat nationaliteiten. Daardoor heerst er een groot eenheidsgevoel. “Het is alsof we allemaal familie zijn”, klinkt het.

Sommige kampeerders komen van ver en zijn meer dan twintig uur onderweg geweest om in Boom te geraken. “Maar dat is het meer dan waard. Het is hier een goede plek om veel geld uit te geven", vertelt een Australiër.