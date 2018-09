Dit zijn de eerste headliners van Tomorrowland Winter SD

06 september 2018

19u37

Bron: Eigen berichtgeving 2 Tomorrowland Tomorrowland Winter heeft zopas haar eerste 10 headliners bekendgemaakt. Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Joris Voorn, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, Nervo, Steve Aoki en Sunnery James & Ryan Marciano mogen op de wintereditie van Tomorrowland in Alpe d’Huez het beste van zichzelf geven.

"Met deze headliners belooft Tomorrowland Winter niet alleen een week vol sneeuw en magie, maar ook met geweldige muziek", laat de organisatie weten.

Van 9 tot 16 maart wordt het hele wintersportresort Alpe d'Huez Grand Domaine Ski in Frankrijk omgevormd tot 'Tomorrowland Winter', een festival en fantasiewonderland voor 30.000 muziekliefhebbers uit de hele wereld. Net als de (zomer) editie in België, zet Tomorrowland alles op alles om de gasten de ultieme festivalervaring te bieden.

Er zullen verschillende podia zijn, waaronder een mainstage die speciaal voor deze editie is ontwikkeld aan de voet van de ski-pistes. Op een hoogte van 1.860 meter in de Franse Alpen belooft de organisatie, met het thema 'The Hymn of the Frozen Lotus', een sensationele line-up, state-of-the-art decor en lekker eten en drinken op de meest verrassende plekken.

Als bezoeker heb je keuze tussen een arrangement voor 4 of 7 dagen, met daarin uiteraard toegang tot Tomorrowland Winter. De eerste formule start vanaf 685 euro, de tweede vanaf 825 euro. Voor die prijs is ook het verblijf geregeld, net als een lift- en skipas voor 4 dagen.

De ticketverkoop start op 8 september (voor de 7-daagse) en 15 september (voor de 4-daagse) vanaf 17u. Klik hier voor meer informatie.