Dit was Tomorrowland 2018: alle hoogtepunten van dit jaar op een rij

29 juli 2018

22u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tomorrowland Tomorrowland 2018 zit er bijna op. Het d ancefestival werd al verschillende keren uitgeroepen tot 'Beste festival ter wereld', en zowat alle bezoekers zullen dat allicht ook kunnen beamen. Wij zetten alle hoogtepunten van Tomorrowland 2018 op een rij.

Dankzij de hittegolf in ons land werd de editie van van dit jaar officieel de warmste ooit, met temperaturen tot 35 graden en meer. De meer dan 400.000 bezoekers gingen massaal op zoek naar verkoeling. Sommigen gooiden enkele - of zowat alle - kledingstukken overboord, anderen genoten van een verfrissende cocktail of ander drankje. Van waar de feestvierders ook kwamen (er waren meer dan 200 nationaliteiten), tijdens de beide weekends van Tomorrowland werd met man en macht gevochten tegen het zweet.

Dat was vooral op de DreamVille-camping niet makkelijk, waar ieder weekend zo'n 38.000 kampeerders verbleven. De camping heeft een oppervlakte van maar liefst 128 voetbalvelden. Er werden ook 18.000 slaapzakken uitgedeeld.

Aan de 17 podia genoten de festivalbezoekers van de sets van hun favoriete dj's. Niet altijd een evidente keuze om er eentje uit te kiezen, want er stonden dit jaar meer dan 1.000 artiesten op de planken. Ook achter de schermen moest alles natuurlijk vlekkeloos verlopen: daar werden meer dan 12.000 werkkrachten voor ingeschakeld.

Eerbeton aan Avicii

Een absoluut kippenvelmoment aan de mainstage dit jaar. Zo’n 200 Zweden ontpopten tijdens het eerste weekend een levensgrote vlag met een reuzengrote foto van Avicii op. Een ode aan hun held die op 20 april stierf in Oman. Tim Bergling, zoals de 28-jarige wereldberoemde dj echt heette, was meerdere jaren een vaste waarde op de mainstage van Tomorrowland. Gisteren werd er nog al een ode gebracht aan hem. Tomorrowland mist Avicii overduidelijk.

Clowneske dj gaat viraal

Nog een hoogtepunt aan de mainstage, maar dan van een heel andere orde: de beelden van de clowneske dj die viraal gingen. Het hoofdpodium werd tijdens het eerste weekend op zaterdagnamiddag onveilig gemaakt door de Bosnische-Zweedse dj Salvatore Ganacci en dat is niet bepaald onopgemerkt voorbijgegaan. Een compilatie van beelden waarop de 32-jarige artiest de ene keer een dutje doet op zijn draaitafel, de andere keer een ventilator erbij haalt om zijn kapsel aan het festivalpubliek te showen, gingen in geen tijd viraal.

Eerste homohuwelijk

Op Tomorrowland kan je niet alleen uitbundig feesten, je kan er ook trouwen. Zo stapten Frederick (32, uit België) en Raul (36, uit Spanje) op het festival in het huwelijksbootje. Het was het eerste homohuwelijk op Tomorrowland.

Internetheld Nathan krijgt iedereen mee

No drugs, no alcohol: dat staat op het shirt van Nederlandse danssensatie Nathan Eekhof (23), bekend van de populaire Facebook-pagina Nathan’s Crazy Dance Moves. Met honderden dolle fans in zijn kielzog, danst hij tijdens het tweede weekend zo'n uur lang de ziel uit zijn lijf aan de Mainstage van Tomorrowland. De beelden spreken voor zich.

Hollywoodacteur Idris Elba bouwt een feestje

Er stond tijdens het tweede weekend nog een verrassende naam op de line-up van Tomorrowland. De Britse acteur Idris Elba (45), bekend van rollen in onder meer ‘Luther’, ‘The Wire’ en ‘Avengers’, heeft een dj-set gespeeld op de planken van the Core, het podium dat 'verscholen' ligt in het bos. Niet veel mensen weten dat Idris naast acteur ook muzikant én dj is. Hij draait vooral house, iets waar hij al mee bezig was van voor zijn doorbraak als acteur.

Alle Brazilianen troepen samen

Sommigen hebben voor Tomorrowland een heel lange reis voor de boeg, zoals de Brazilianen. Wanneer enkelen elkaar tegen het lijf liepen tijdens het tweede weekend, ontstond er een spontaan feestje. En amper enkele tellen later, deden zowat alle Brazilianen op de festivalweide mee.

Groots vuurwerk

Elke jaar sluit Tomorrowland natuurlijk in schoonheid af met een groot vuurwerksaldo. Dat ziet er niet alleen mooi uit vanop het festivalterrein, maar ook vanuit de lucht.