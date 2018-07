Dimitri Vegas & Like Mike zorgen tijdens wervelende show voor alom geprezen eerbetoon aan Avicii: "Emotioneler dan ik ooit gedacht had" Hans Op de Beeck

22 juli 2018

12u01 49 Tomorrowland Geen Tomorrowland zonder een passage langs de grote deur van haar ongekroonde koningen: Dimitri Vegas & Like Mike. Alleen zaten de broers halfweg de set met een krop in de keel tijdens een hemels mooi eerbetoon aan Avicii. Like Mike vroeg aan de 40.000 fans de smartphone op te lichten. Twitter zag zelfs een symbolisch kruisteken boven de mensenzee - in werkelijkheid een afgebakende zone voor de Mainstage. Dimitri Vegas: "Dit was iets dat we heel graag wilden doen. Fantastisch hoe mooi de respons was."

Amazing tribute to #Avicii by Dimitri Vegas & Like Mike last night at #Tomorrowland ❤ pic.twitter.com/fRsR380hTH DV&LM(@ DV_and_LM) link

Het regende op dag twee van Tomorrowland odes aan de op 20 april uit het leven gestapte Zweedse megaproducer, maar het eerbetoon van onze landgenoten was toch een erg speciaal moment. Op de voor hun heilige grond, met Mike als goeie ex-vriend van Tim Bergling. Even nadat het helemaal donker werd en net nadat ze hun nieuwe single met Armin Van Buuren en W&W gedraaid hadden, zorgden tienduizenden lampjex voor een knap lichtspektakel. Niet 'Mia' werd luidkeels meegebruld, wel 'Wake Me Up', dat Dimitri Vegas & Like Mike in de mix gooide met 'Bromance', een hit die zo'n beetje symbool staat voor de opmars van Tomorrowland. Gevolgd door 'I wanna dance with somebody' van de ook betreurde Whitney Houston. Met het wel erg toepasselijke 'When the night falls, my loneliness calls' ('Wanneer de nacht intreedt, roept de eenzaamheid').

Je voelt dat mensen nu meer open staan voor verrassingen. Leuk om te zien dat het publiek mee evolueert.

Om dan te eindigen met die absolute hit 'Levels'. Uit de bol gaan als laatste eerbetoon - zo had Avicii het ongetwijfeld zelf gewild. "Hij was een geweldige artiest en was voor velen -en is dat nu nog steeds- een echte inspiratiebron. Ik weet dat je kijkt, Tim. Deze is voor jou", sprak Mike. Een fel gesmaakt intermezzo, zie een greep uit de vele Twitterreacties onderaan dit artikel. Dimitri Vegas had het achteraf over een emotioneel moment. "Een pak emotioneler dan ik vooraf in gedachten had... Maar dit was iets dat we heel graag wilden doen. Bijzonder mooi om te zien hoe knap de respons van het publiek was." Uit respect voor de Zweedse topproducer wou Dimitri daar verder niet te veel kwijt over, of het moet zijn dat hij vooral niet wil (ver)oordelen. "Ik haat het als mensen doen alsof ze expert zijn over de reden waarom Tim uit het leven gestapt is. Niemand stond in Tim's schoenen."

De cijfers van de Tomorrowland-livestream op de sociale media (die worden pas enkele dagen na het festival vrijgegeven) waren al bij aanvang van de show recordhoogte ingeschoten. Dimitri Vegas was een gelukkig man. "Ik zag een overvolle vallei, ik zag een energiek publiek en ik voelde de liefde van Tomorrowland zoals elk jaar." Onder de hoogtepunten: 'Crowd Control', waarbij de hele meute enkele keren gecoördineerd van links naar rechts ging. En weer terug. Repeat. "Een immens zicht om dat zo over de hele vallei te zien gebeuren." De afsluiter was een originele. Op 'Les Lac du Connemara' gingen t-shirts massaal uit om er helikopter mee te spelen. "Net zoals die 'Crowd Control' is dat eigenlijk iets dat we in onze beginjaren geregeld deden. Een van onze opdrachten is, vind ik, om jezelf elke zes maanden heruit te vinden. Leuk dat dan bepaalde dingen die je tien jaar geleden deed en iedereen vergeten was, opeens terug werken. Dat geldt ook op muzikaal vlak."

Opvallend ook hoe hard het er weer aan toeging - en dan hebben we het niet alleen over de jongens die na 'Tremor' tot het einde van de show moshpits bleven vormen. Een constante die zich ook dit jaar doortrekt op de Mainstage, waar de vroeger geregeld melodieuze EDM (Electronic Dance Music) definitief plaatsgemaakt heeft voor het zwaardere werk. "Mensen kunnen nu meer aan dan pakweg vijf jaar geleden", aldus Vegas daarover. "Toen draaiden wij ook 'hard' voor die tijd, maar nu zijn onze sets veel steviger. Ons publiek kan tegenwoordig perfect die 150 beats per minute met hardstyle en 'trappy' drops aan. Het is vooral een balansoefening om daar de nodige variatie in te brengen. Wij blijven niet te lang hangen in trap, psy trance, hardstyle of EDM, maar proberen de mensen geboeid te houden met afwisseling en interactie. Er is een tijd geweest dat 128 beats per minute de norm was. Daar hebben we nooit aan meegedaan. Tempo switches zijn bij ons altijd de norm geweest, nu dus zelfs veel meer dan vroeger. Je voelt dat mensen nu meer open staan voor verrassingen. Leuk om te zien dat het publiek mee evolueert."

Evolueren doen ook Dimitri Vegas & Like Mike. Die laatste gaat sinds dit jaar solo, Vegas is naast dj/producer ook al even acteur en filmproducer. "Geweldig voor Mike dat zijn nummers zó aanslaan. Zelf denk ik binnen de maand meer aan te kondigen rond filmwerk. Ik kan alleen maar zeggen dat ik die acteercarrière heel serieus oppak. Het is vooral belangrijk dat we die dingen de juiste plaats geven. Al maak ik me daar geen zorgen om: mijn broer en ik hebben zeker op dat vlak een prima verstandhouding: als hij voor zijn project ergens moet zijn, dan houden we daar rekening mee. Zoals dat bij mij het geval is bij draaidagen. Dat kan perfect samengaan."

"Ik zag een overvolle vallei, ik zag een energiek publiek en ik voelde de liefde van Tomorrowland. Dimitri Vegas

Wanneer Dimitri het heeft over de vorige week aangekondigde nieuws reeks van vier Sportpaleisshows eind december, slaat hij de handen voor het gezicht. "Ik weet dat het wat typisch zal klinken, maar wat we daar gaan doen... Het was tijd om na vijf jaar indoor 'Madness' even alles te herdenken. Nu gaan we voluit voor die Tomorrowland-formule. Het wordt echt iets óngezien wat betreft zaalshows..." Waar moet dat alles eindigen voor de broers? Opnieuw op de nummer één, in oktober in de DJ Mag Top 100 als officieuze wereldkampioen? "We zijn al bijzonder vereerd dat we die nummer één een jaar geweest zijn en dat we al die tijd in de topdrie vertoeven. Die één zou weer fantastisch zijn, maar Martin Garrix blijft een fenomeen in populariteit. Het is een wat dubbel gevoel: we gunnen het Martijn, een van onze beste vrienden, maar zelf wil je dat natuurlijk ook opnieuw zijn. Ach, je hebt er sowieso geen controle over: als er genoeg fans over de hele wereld ons de nummer één vinden, dan zijn we dat." Stemmen voor de DJ Mag Top 100 kan je via deze link.

Show your Love and Vote "Dimitri Vegas & Like Mike" as 1 Artist! Link in bio! Een foto die is geplaatst door null (@dimitrivegasandlikemike) op 11 jul 2018 om 18:49 CEST

Vanavond sluiten Vegas & Mike het eerste deel van Tomorrowland 2018 af in de Freedom Stage, waar ze met hun label 'Smash The House' hoogtij vieren: onder andere Henri PFR, Wolfpack en MATTN zorgen ongetwijfeld voor een Belgisch feestje. Met enkele Rode Duivels? (lacht) "Ik heb ze allemaal uitgenodigd om mee 'Crowd Control' te komen doen."

