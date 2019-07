Deze durvers laten een Tomorrowland-tattoo zetten Redactie

21 juli 2019

Van een kapsalon tot een make-upkraam: wie op Tomorrowland een nieuwe look wilt, kan op de festivalweide altijd terecht. Maar voor de echte durvers is er ook een tattooshop. Festivalgangers die er eentje willen, moesten er snel bij zijn, want de tattoo-artiesten zaten op één-twee-drie volgeboekt. “Het logo van Tomorrowland is het populairste”, zegt Ellen Verschoren van de tattooshop. “Er zijn vier groottes, de meesten nemen de kleinste versie.” Wij vonden twee festivalgangers die voor een groter exemplaar zijn gegaan. Voor Philippe Ruether uit Duitsland is het al zijn derde Tomorrowland-tattoo. “Tomorrowland is mijn tweede thuis geworden”, zegt hij.