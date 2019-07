De Romeo's kronen zich tot sterren van de dag: "Wat een zottekot, ongelofelijk!” JOBG DVDE

19 juli 2019

20u05 0 Tomorrowland Ze zijn de vreemdste artiesten op de affiche van Tomorrowland, maar De Romeo’s kroonden zich wel - nog voor hun optreden zelfs - in de Moose Bar tot sterren van de dag. Wij volgden mee hoe Chris, Gunther en Davy zich een weg baanden naar hun stage tussen de duizenden selfies.

Hun glansoptreden in de Moose Bar is as we speak volop aan de gang. Maar nog voor ze aan hun half uur durende set begonnen, was het al feest. “Ongelofelijk hoe enthousiast iedereen is”, zeggen De Romeo’s. “We geraken amper een stap vooruit, want iedereen klampt ons aan voor een selfie.” Aan Romeo Chris om zijn maatjes Gunther en Davy te gidsen over het festivalterrein. “Ik ben hier al dikwijls geweest, ik hou wel eens van die sprookjeswereld”, lacht Chris. “Ik neem Gunther en Davy met veel plezier op sleeptouw. En jullie ook (lacht)!”