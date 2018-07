De carrière van Martin Garrix in 60 seconden SD

19 juli 2018

17u25

Bron: Kameraki 0

Amper 16 was hij toen hij z'n eerste platencontract tekende: Martin Garrix. De jonge knaap ontpopte zich in no time tot één van de meest getalenteerde en geprezen dj's wereldwijd. Ook dit jaar is hij van de partij op Tomorrowland. Dit is zijn carrière in 60 seconden.