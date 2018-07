De 17-jarige DJ Bram DeLux staat voor het eerst op Tomorrowland SD

19 juli 2018

22u10

Bron: Kameraki 0

Bram De Laet is amper 17 jaar en staat morgen voor het eerst op Tomorrowland. Wij gingen vandaag langs op het festival The Day Before Tomorrow in Brasschaat om al eens te peilen of de jonge DJ zenuwachtig is voor zijn set van morgen in Boom. Zijn mentor, de Antwerpse DJ F.R.A.N.K., ziet het helemaal goed komen: "Bram heeft geen tips nodig."

Bram staat morgen van 14u tot 15u op het podium 'Winterclubbing'.