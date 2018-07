Camping Tomorrowland heeft dit jaar nog uitgebreidere fitness Stijn Defoirdt

22 juli 2018

19u49

Tomorrowland staat bekend voor de vele bezoekers met een gespierd en vooral ontbloot bovenlijf. Op de camping hebben ze zelfs een heuse outdoor fitness gebouwd. Je kan er gratis een trainingsessie volgen of gewoon op je eentje een work-out doen. De fitness was er vorig jaar ook al, maar is dit jaar is hij heel wat uitgebreid. Er staan echte fitnesstoestellen zoals loopbanden of spinningfietsen. Een dj zorgt voor de motivatie met nodige beats.