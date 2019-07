Bebe Rexha: girl power om de dag mee af te sluiten IDR/JOLE

19 juli 2019

23u49 0

Na al het dj-geweld zorgde zangeres Bebe Rexha (29) voor het eerste echte live-moment op Tomorrowland. En de Albanees-Amerikaanse zangeres had duidelijk haar huiswerk gemaakt. Sexy outfit, catchy bindteksten à la ‘you look f*cking great’, een arsenaal hits en oorwurmen ... Het zorgde er allemaal voor dat het publiek aan de Lotus Stage mee was in Bebes muzikale universum. ‘Tiësto is hot’, liet ze ons ook nog weten. Na vanavond weten we dat Bebe niet moet onderdoen voor de Nederlander.