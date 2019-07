Amelie Lens bouwt feestje op mainstage Tomorrowland CDB

19 juli 2019

19u35

Bron: HLN 1

Amelie Lens zorgde voor het eerste echte feestje van de dag aan de Main Stage. Haar technobeats weerklonken intens door de boxen en lieten de feestende mensenzee niet onberoerd. In trance werd er gedanst alsof hun leven ervan afhing. Al bleven alle ogen wel op de vrouwelijke dj gericht. Amelie was in een vorig leven immers nog model.