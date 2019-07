Amelie Lens bouwt feestje op mainstage Tomorrowland: ze klinkt goed, ze oogt mooi CDB

19 juli 2019

19u35

Bron: HLN 1 Tomorrowland Amelie Lens zorgde voor het eerste echte feestje van de dag aan de Main Stage. Haar technobeats weerklonken intens door de boxen en lieten de feestende mensenzee niet onberoerd. In trance werd er gedanst alsof hun leven ervan afhing. Al bleven alle ogen wel op de vrouwelijke dj gericht. Amelie was in een vorig leven immers nog model.

Ze stond al enkele keren op Tomorrowland maar dit jaar mocht Amelie Lens voor het eerst de Mainstage inpalmen. En of dat gelukt is: zelfs al moest ze ontieglijk vroeg aan de bak op de allereerste festivaldag, toch zorgde onze Belgische trots voor het eerste echte feestje van de dag aan het hoofdpodium. Amelie Lens kreeg het publiek in trance met haar technobeats - al zagen we ook verdacht veel mannen goedkeurend kijken naar de knappe dj. De 29-jarige Lens was in een vorig leven immers model voor onder meer Jean Paul Gaultier en Maison Martin Margiela. Intussen heeft ze haar naam als dj echter gevestigd: zo mocht ze optreden tussen wereldsterren als Ariana Grande en Billie Eilish op het Amerikaanse Coachella.