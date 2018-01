Alles wat je moet weten om aan tickets te geraken voor Tomorrowland avh

19u40 9 Tomorrowland . Tomorrowland Wie dit jaar opnieuw naar Tomorrowland wil, zet zich morgennamiddag best schrap. Vanaf morgen om 17.00u kan je je namelijk registreren voor de ticketverkoop. Wij zetten even alle belangrijke data op een rijtje, zodat je deze zomer naar Tomorrowland kan.

Net als vorig jaar krijgen we ook nu twee Tomorrowland-weekends: van 20 tot en met 22 juli en van 27 tot en met 29 juli. Wie een ticket wil bemachtigen voor een van die twee weekends, moet zich eerst registeren. Dat kan vanaf morgen om 17.00u tot 2 februari op deze site: http://register.tomorrowland.com.

Helaas is een registratie geen garantie op een ticket, ze geeft je enkel toegang tot de ticketverkoop. En die belooft opnieuw erg hectisch te worden, vorig jaar waren de 400.000 tickets voor de twee weekends in minder dan een uur uitverkocht.

Wie zich heeft geregistreerd, kan op 27 januari en 3 februari deelnemen aan de ticketverkoop. Ondertussen zal de organisatie met mondjesmaat meer informatie lossen over het festival. Maar wat het mysterieuze thema ‘Story of Planaxis’ precies inhoudt, ontdekken de bezoekers pas eind juli tijdens twee weekends vol magie.

Belangrijke data:

• Start registratie : vanaf 9 januari om 17.00u

• Verkoop Global Journey : 20 januari om 17.00u

• Pre-sale België: 27 januari om 11.00u

• Wereldwijde pre-sale : 27 januari om 17.00u

• Wereldwijde ticketverkoop : 3 februari om 17.00u

• Tomorrowland : 20-22, 27-29 juli

Voor meer informatie over de ticket kan je op deze site terecht.



Verschillende formules

Global Journey

Net als vorig jaar kan je verschillende formules boeken. Het Global Journey-pakket is de gemakkelijkste manier om naar Tomorrowland te komen en comfortabel te reizen met andere People of Tomorrow. Het pakket biedt een all-in ervaring: vlucht, trein of bus, overnachting én Full Madness Pass voor Tomorrowland.

Elk jaar reizen duizenden feestvierders met het Global Journey Package naar België. Duizenden van hen onder hen zitten op één van ‘partyflights’ van Brussels Airlines en landen in Zaventem, anderen komen toe met de bus of trein toe in België. Met dit pakket wordt de hele reis voor jou geregeld.

David Pintens Feestvierders nemen een partyflight van Brussels Airlines naar Tomorrowland.

Discover

People of Tomorrow die via Global Journey of Discover Europe naar Tomorrowland komen, kunnen nu ook een hostelbed in plaats van een hotelkamer boeken. Met Discover Europe bezoek je enkele Europese steden voor en na Tomorrowland.

Discover Belgium, waarbij de People of Tomorrow de mooiste steden van België ontdekken, is vanaf dit jaar combineerbaar met DreamVille. Van maandag tot donderdag verblijven buitenlandse bezoekers op hotel in Brussel en ontdekken ze Gent, Brussel, Brugge en Antwerpen. Vanaf donderdag kunnen ze kiezen om op hotel te blijven óf op DreamVille hun tent op te zetten of hun Easy Tent, Dream Lodge en Cabana te ontdekken.

rv Dreamville

Friendship Travel Package

Het Friendship Travel Package garandeert je dat je samen met je vrienden van Tomorrowland geniet. Je verblijft op de DreamVille Friendship Garden zone, waar je wordt omringd door je vrienden onder een DreamVille-partytent. Of je kan, net als vorig jaar, samen met je vrienden een accommodatie integraal afhuren. Dit jaar zijn er twintig B&B’s in de buurt van Tomorrowland te huur. Het vervoer van en naar Tomorrowland krijg je er bij.