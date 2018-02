400.000 tickets de deur uit: Tomorrowland volledig uitverkocht na internationale voorverkoop Redactie

03 februari 2018

19u00

Bron: Belga 131 Tomorrowland Alle 400.000 tickets voor Tomorrowland 2018 zijn de deur uit, nadat vandaag na minder dan een uur tijd de wereldwijde voorverkoop werd afgesloten. Ook de Global Journey-pakketten zijn allemaal aan de man gebracht. Tomorrowland vindt dit jaar plaats van 20 tot 22 juli en van 27 tot 29 juli in De Schorre in Boom.

De voorverkoop was opnieuw in verschillende fases verdeeld om de vele honderdduizenden aanvragers van tickets zo efficiënt mogelijk te kunnen bedienen en een groot aantal van de tickets te kunnen voorbehouden voor lokale en Belgische fans.

Eerst kwamen de gastgemeenten Boom en Rumst aan de beurt, vervolgens de ruimere regio Rupel, dan de rest van het Belgische publiek en vandaag uiteindelijk nog de wereldwijde Tomorrowlandgangers. Alle tickets gingen telkens razendsnel de deur uit.

Tomorrowland heeft intussen al een honderdtal acts bekendgemaakt. Daarbij publiekslievelingen als Carl Cox, Axwell & Ingrosso, Hardwell en Dimitri Vegas & Like Mike, maar ook ietwat verrassende namen als Underworld, 2 Many DJ's en zangeres Dua Lipa. Het thema waarmee de podia worden ingekleed, is dit jaar "The Story of Planaxis".