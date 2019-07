15 jaar Tomorrowland: van tickets in de Free Record Shop naar uitverkocht in 45 minuten voor 200.000 ODBS

17 juli 2019

06u24 0 Tomorrowland Wat op 14 augustus 2005 begon als een Belgisch broertje van het Nederlandse dancefestival Mysteryland, is vijftien jaar later een van de wereldwijd allergrootste festivals. Al zag dat er in de eerste jaren alles behalve zo uit. “In het begin snapten mensen het concept niet. Elektronische muziek? Overdag?”, zei Michiel Beers, samen met broer Manu organisator, daar ooit over. Hoe Boom van een slapende gemeente in de provincie Antwerpen tot de twee weekends lange hotspot van de internationale dansscène uitgegroeid is.

2005: Tiësto zegt af

De allereerste Tomorrowland. Vechten voor tickets? Wachtrijen online? Niks van dat alles. Toegangskaarten kunt U gewoon kopen in de winkels van Free Record Shop. Maar nog geen 10.000 tickets gaan de deur uit. Het festival ademt al behoorlijk wat Disney uit, met onder andere steltenlopers, fanfares en zelfs botsauto’s. Er zijn internationale dj’s: Sven Väth, Armin Van Buuren, Justice, Sasha, Erol Alkan, al zegt dj Tiësto doodleuk af om die zomer wel op Marktrock te gaan draaien.

2006: beruchte barbecue

Bezoekers kunnen voor het eerst overnachten in de omgeving van het domein De Schorre. Zo’n tweeduizend fuifbeesten doen dat ook, onder de iets minder dan 10.000 verkochte tickets. Maar Tomorrowland, dat op dat moment acht podia telt, draait nog altijd verlies. Opnieuw laten de weergoden het wat afweten, maar dat weerhoudt de organisatie er niet van om een beruchte barbecue te organiseren in wat toen zo’n beetje de VIP Village was. De start van de zo geroemde eetcultuur op Tomorrowland.

2007: weer slecht weer

Het evenement duurt voor het eerst twee dagen en lokt steeds meer internationale bezoekers. Nederlanders, Fransen, Duitsers en Britten vinden vlotjes de weg naar Boom. 20.000 tickets worden er verkocht, ondanks dat het weer opnieuw niet meezit.

2008: de zon begint te schijnen

De waarschijnlijk warmste editie van Tomorrowland aller tijden, al kwam die van vorig jaar aardig in de buurt. Het bezoekersaantal stijgt spectaculair naar 30.000. Zou Tomorrowland dan toch levensvatbaar zijn?

2009: het kantelmoment

De grote kanteleditie: vanaf dan wisten de broers Beers dat ze goud in handen hadden. Het festival verkoopt voor het eerst in de geschiedenis uit. De grootste clubs, labels en party’s uit het tot ver buiten zijn landsgrenzen bekende Belgische nachtleven moeten en zullen aanwezig zijn. De dj-namen worden steeds groter, de podia steeds grootser en gekker. Tomorrowland zet steeds meer in op randanimatie en weet de Amerikaanse topartiest Moby te strikken. Als verrassingsact geeft hij een legendarische set. Ook Dimitri Vegas & Like Mike maken dat jaar hun debuut op De Schorre.

2010: Guetta in een Ford Mustang

In 2010 is er de belangrijke introductie van camping DreamVille (meteen 25.000 bezoekers) en bleef Tomorrowland investeren in zijn lineup. Ongeveer elke A-lister uit de dj-wereld maakt zijn opwachting en maakt er een erezaak van op TML uit te pakken met een speciale set. David Guetta komt De Schorre binnengereden in een blauwe Ford Mustang. Nóg cooler kan moeilijk. DV & LM staan voor het eerst op het hoofdpodium.

2011: The Three of Life

Het festival duurt voor het eerst drie dagen in plaats van twee. De 180.000 tickets gingen in één dag de deur uit. EDM (Electronic Dance Music) was een hype, Avicii had met ‘Levels’ een wereldhit. Als geen ander speelt Tomorrowland daarop in, ook via de steeds populairder wordende sociale media. De Aftermovie die dat jaar op YouTube gepost werd, zette een nieuwe standaard op het gebied van video in de festivalwereld. Dat leverde tientallen miljoenen views op (de teller van die van 2012 staat op meer dan 156 miljoen) en een viraal fenomeen. Plots ziet de hele wereld dat er in een onbekend plaatsje in België wel iets heel speciaal plaatsvond. Hoe komt het dat tussen al die natuurpracht en die topdj’s, zoveel blije en mooie mensen lopen? ‘Boomtown’ wordt de ‘place te be’ eind juli.

2012: The Book of Wisdom

Waarschijnlijk de meest iconische Mainstage, die ook voor de aftrap in Atlanta en Sao Paulo gebruikt werd. Twee miljoen mensen zitten voor hun computer klaar om op het startuur van de verkoop een ticket te scoren. Tomorrowland bedeelt ook de niet-gelukkigen door de lancering van Tomorrowland TV, een eigen kanaal met livebeelden op YouTube. Van over de hele wereld worden bezoekers ingevlogen, dankzij een samenwerking met Brussels Airlines zelfs via heuse partyflights. Sterrenchefs genre Roger Van Damme vinden steeds vlotter de weg naar Boom.

2013: The Arising of Life

In dertig landen kan er nu ook geluisterd worden via een eigen radiostation. Een nieuw Nederlands dj-fenomeen mengt zich plots als tiener tussen de grote jongens met de wereldhit ‘Animals’. Tomorrowland vindt later dat jaar voor het eerst plaats in Atlanta en lokt 140.000 bezoekers.

2014: The Key to Hapiness

Een feesteditie, want 10 jaar Tomorrowland. Voor het eerst in de geschiedenis vindt het festival twee weekends plaats. 360.000 tickets gaan de deur uit in minder dan twee uur.

2015: The Secret Kingdom of Melodia

Er gaat geen geld meer rond in Tomorrowland. Bezoekers moeten betalen met een bedrag dat ze op hun polsbandjes gezet hebben. Er heeft eerder dat jaar in Brazilië ook een Zuid-Amerikaanse editie plaatsgevonden.

2016: Elixir of Life

De intrede van de stilaan ook iconische draak, die met zijn vleugels wappert en rozengeur verspreidt, op de Rose Garden. 1.300.000 Chinezen maken dankzij het televisiestation van Tomorrowland kennis met de magie van het festival. Ook het culinaire aanbod breidt steeds verder uit: 120 eetstanden serveren de meest uiteenlopende gerechten.

2017 Amicorum Spectaculum

Het circusthema zit Tomorrowland -hoe kan het ook anders- als gegoten. Plots ‘Cirque du Soleil’ op een fantastisch aangeklede Mainstage. Liveshows doen steeds meer hun intrede, van onder andere Oscar and the Wolf en later ook Lost Frequencies. De Belgische nationale feestdag valt net in een van de twee Tomorrowland-weekends. Koning Filip en prinses Mathilde brengen een bezoek.

2018: The Story of Planaxis

Tomorrowland ontvouwt zijn plannen voor Tomorrowland Winter in maart 2019 op Alpe d’Huez, nadat de buitenlandse edities in Amerika en Brazilië een stille dood zijn gestorven door financiële problemen van de Amerikaanse partner. In samenwerking met Cunina wordt een school in Nepal geopend waar jongeren lessen kunnen volgen in muziek, dans en theater. Intussen telt het evenement 200.000 bezoekers per weekend en is ‘the sky the limit’.

2019: The Book of Wisdom: The Return