"Niemand veroordeelt elkaar hier": grote verbroedering van internationale festivalgangers in Brussel DBJ

26 juli 2018

08u12

Bron: kameraki 0

Libanees Ralph Saade organiseerde dit jaar een evenement op Facebook waarbij hij internationale festivalgangers van Tomorrowland uitnodigt. Vorig jaar deed hij het enkel voor zijn vrienden, maar dit jaar zouden 3000 festivalgangers afzakken naar hun verzamelpunt op de Grote Markt in Brussel. De politie greep in, want daar moest Ralph een vergunning voor hebben. Het werd een iets meer bescheiden feestje, maar daarom niet minder gezellig.