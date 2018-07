"Bijna 15.000 km gereisd naar Tomorrowland, 1000 euro uitgaven per dag": het verhaal van internationale feestvierders MVO

21 juli 2018

16u00 10 Tomorrowland Tomorrowland is naar alle waarschijnlijkheid het meest internationale festival van België. Engels is er de voertaal, want feestvierders komen van heinde en verre om een glimp van de pracht en praal op te vangen.

Ze hebben ook elk hun eigen verhaal en beweegredenen om richting ons kleine Belgenlandje te komen. Maria (V.S.), Margo (België) en Eli (Mexico), samen te zien op de bovenstaande foto, leerden elkaar kennen in een hostel. "Eigenlijk zijn we hier met nog meer mensen, van over heel de wereld! Het is zo fijn om hier nieuwe vrienden te maken", legt Maria uit. Haar nieuwe maat Eli doet er nog een schepje bovenop: "Alles aan dit festival is gewoon geweldig. De muziek, de sfeer... We komen zeker nog terug!"

Vishal komt dan weer van Down Under, ofwel de andere kant van de wereld: Australië. "Ik hoorde 10 jaar geleden al van dit festival, en ik heb altijd gezegd dat ik hier ooit heen zou komen. En zo zie je maar, hier ben ik dan. Het is mijn eerste keer, maar het is zeker voor herhaling vatbaar." Zijn tocht, die bijna 15.000 kilometer duurde, was zeer prijzig. "Ja, het heeft me enorm veel geld gekost om hier te geraken. Maar weet je, het was het waard."

Ivan en Rumercy hebben elkaar ook gevonden op Tomorrowland. Ivan komt uit de Dominicaanse Republiek, en Rumercy reisde naar België vanuit Ecuador. "Wat een sfeer hier. Het was héél duur om onze reis naar België te maken, maar daar hebben we geen spijt van. We moeten wel zeggen dat het 1000 euro per dag kost om hier rond te komen. Dat zijn een hoop Pearls..."

Airton en Daisy kwamen helemaal uit Brazilië om het land te bezoeken dat hen versloeg tijdens het WK. "We komen vooral voor de muziek", legt Airton uit. "Die is helemaal ons ding."

Francis en Antoine komen uit Quebec, Canada. Ze lieten zelfs speciale T-shirts maken met het opschrift 'always' en 'together'. "We zijn voor het eerst in Europa en we zijn een hele hoop Europese festivals na elkaar aan het doen. Dat is prijzig, maar het is een beleving om nooit meer te vergeten."

Bruce Shin en de crew van zijn bedrijf Triggers organiseren zelf een fesitval in hun thuisland, Zuid-Korea. Zij kwamen naar hier om inspiratie op te doen voor hun eigen feest, genaamd 'Forever Young'.

Moz uit Israël spendeert een heel weekend op Tomorrowland, maar blijft vijf dagen in België. "Alles aan dit festival is fantastisch. Zeker gezien de situatie in mijn thuisland is het een verademing om eens vijf dagen lang je gedachten te kunnen verzetten en keihard te feesten."

Yas kwam naar België vanuit Japan. "De trip naar hier kostte me 160.000 yen (zo'n 1300 euro, nvdr). Hierna ga ik nog naar Amsterdam, dus het feest blijft nog even duren, zelfs als het festival al is afgelopen."

Shandie is half Filipijns, half Belgisch. "Mijn mama komt uit de Filipijnen, dus ik heb vandaag de vlag van haar thuisland mee, om haar trots te maken", lacht ze. "Ik heb nog nergens dezelfde vlag gezien, maar hopelijk kom ik nog meer mensen tegen met Filipijnse roots."