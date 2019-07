Tomorrowland zag zwarte sneeuw tijdens beginjaren: “Schulden van 100.000 euro en we kregen de deurwaarder over de vloer” MVO

19 juli 2019

11u30

Bron: De Tijd 0 Festivals Vandaag is Tomorrowland hét populairste festival ter wereld, met duizenden tickets die de deur uitgaan op enkele minuten tijd. Maar het is niet altijd zo geweest, vertellen organisatoren Manu en Michiel Beers in een zeldzaam interview aan De Tijd.

Begin 2000, toen Tomorrowland nog niet bestond maar de broers wel een festival genaamd Antwerp is Burning organiseerden, besloten ze er een partner bij te nemen. Die man ging echter met alle winst aan de haal, waardoor Manu en Michiel in een diepe financiële put terecht kwamen. “Dat waren echt zware tijden”, klinkt het. Ze hadden schulden voor meer dan 100.000 euro, en kregen deurwaarders over de vloer in hun ouderlijk huis.

“Dat was vlijmscherp, alsof ze je huis in brand steken. Het was dan nog het huis van onze ouders, die echt in ons geloofden. Ik herinner me dat papa ooit met zijn armen rond een kast stond, een erfstuk van zijn moeder. Die hebben ze laten staan. We zaten echt in zak en as”, zegt Manu.

“Als jonge organisator kun je onmogelijk alles voorzien dat fout kan gaan. Er bestaat ook geen handleiding of cursus voor. Elk jaar zijn we slimmer en meer ervaren geworden. Ik weet niet of ik het zomaar zou aanraden aan iedereen”, vult Manu nog aan. “Als je van huis uit ervaring en kapitaal meekrijgt of je neemt een bedrijf over als tweede generatie, is het makkelijker haalbaar. Je moet ook onbezonnen in het leven staan, wat op je twintigste makkelijker is: geen kinderen of een huis dat je moet afbetalen. Dan moet je ervoor gaan.”

Het hele artikel uit De Tijd kan je hier lezen.