Tomorrowland Winter maakt thema bekend SDe

06 september 2019

18u08 2 Festivals In maart 2020 organiseert Tomorrowland een tweede winterse editie van het festival in Alpe d’Huez in Frankrijk. De organisatie maakte ook het thema bekend: ‘The Book of Wisdom - The Frozen Chapter’.

Van 14 tot 21 maart kun je in het Franse Alpe d’Huez genieten van een combinatie van skiën en feesten. Maar liefst 30.000 mensen zijn welkom op het festival, dat voor de tweede keer georganiseerd wordt. Het thema dit jaar is ‘The Book of Wisdom - The Frozen Chapter’.

Op 14 september start de ticketverkoop voor het ‘Mysterious 7-day Package’, op 21 september kun je tickets kopen voor het ‘Fascinating 4-dag Package’. Opgelet: je moet je eerst registreren via de website van Tomorrowland Winter voor je tickets kunt bestellen. Daar vind je ook alle info.