Tomorrowland Winter in Franse Alpen gaat voorlopig nog door NLA

29 februari 2020

18u31

Bron: Belga 0 Festivals De organisatoren van Tomorrowland Winter, dat vanaf 14 maart gepland staan in de Franse Alpen, gaan er voorlopig nog van uit dat het muziekfestival gewoon zal plaatsvinden. Dat heeft woordvoerster Debby Wilmsen vandaag gezegd. De Franse overheid had vandaag aangekondigd een hele reeks grote evenementen te annuleren wegens het coronavirus.

Net als een aantal mensen op Twitter, wachten ook de organisatoren van het festival op duidelijkheid, klinkt het. Maar de voorbereidingen voor het festival, dat van 14 tot 21 maart gepland staat in Alpe d'Huez, gaan gewoon voort. Tot nader order gaat het festival dus gewoon door. Er worden 25.000 mensen van allerlei nationaliteiten verwacht.

Concreet heeft de Franse overheid beslist dat alle evenementen waar meer dan 5.000 personen samenkomen in een afgesloten ruimte geannuleerd worden wegens het coronavirus. Daarnaast moeten alle evenementen worden geschrapt, ook in open lucht, "die leiden tot een vermenging met mensen die afkomstig zijn uit regio's waar het coronavirus mogelijk circuleert", zo zei minister van Volksgezondheid Olivier Veran. Op basis daarvan worden bijvoorbeeld de halve marathon van Parijs, de vastgoedbeurs Mipim in Cannes en het carnaval van Annecy geannuleerd.