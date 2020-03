Tomorrowland Winter geannuleerd vanwege coronavirus, skioord blijft wél open SVM

05 maart 2020

10u03

Bron: Belga 0

Het muziekfestival Tomorrowland Winter in de Franse Alpen wordt geannuleerd vanwege de dreiging van het coronavirus. Dat laat de organisatie weten. Het evenement ging normaal door van 14 tot 21 maart.

De beslissing werd genomen door de Franse regering. Wie een ticket had, wordt persoonlijk gecontacteerd in verband met een mogelijke terugbetaling. Opvallend is wel dat het skioord zelf die week gewoon open zal zijn.