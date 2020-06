Tomorrowland organiseert tweedaags digitaal festival SDE

04 juni 2020

15u00 0 Muziek Festivals mogen dan tot eind augustus verboden zijn, toch hoeft het geen zomer zonder Tomorrowland te worden. Op zaterdag 25 en zondag 26 juli organiseert het Boomse festival namelijk ‘Tomorrowland Around The Word: the digital festival’.

Eind juli zullen we dan toch nog kunnen genieten van een (soort van) festival. Tomorrowland organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 juli namelijk ‘Tomorrowland Around The World, the digital festival’. Via een speciaal ontworpen platform kunnen bezoekers van over de hele wereld via PC, laptop, smartphone of tablet genieten van elektronische muziek (op verschillende podia) en webinars, games en workshops. Als kers op de taart wordt de iconische Mainstage van dit jaar, volledig in het thema van 2020 ‘The Reflection of Love – Chapter 1’, aan de wereld onthuld, laat de organisatie weten.

“Tomorrowland Around The World is het resultaat van een gigantische teamprestatie van honderden mensen die dag en nacht aan het werk zijn om een nooit eerder geziene interactieve entertainmentervaring neer te zetten", zegt Michiel Beers, mede-oprichter van Tomorrowland. “Sinds we met dit project gestart zijn en alle ideeën bij elkaar kwamen, voelden we meteen enorme energie en veel positiviteit van iedereen die erbij betrokken is. Voor ons is het een beetje de festivalervaring heruitvinden, maar we geloven echt dat we de spirit van Tomorrowland en entertainment op het hoogste niveau kunnen brengen naar mensen thuis over de hele wereld. We hopen dat honderdduizenden mensen zich op een verantwoorde manier zullen verenigen en dat er kleine Tomorrowland bijeenkomsten bij mensen thuis – van Canada tot Australië, van Japan tot Brazilië en alles daartussenin – zullen worden georganiseerd. Vooral tijdens het weekend waar normaal Tomorrowland België zou plaatsvinden, hebben we echt de kracht om de wereld te verenigen.”Meer informatie over deze gloednieuwe Tomorrowland locatie zal de komende weken onthuld worden.

Praktisch:

‘Tomorrowland Around The World, the digital festival’, zaterdag 25 en zondag 26 juli, tussen 15h00–01h00 CEST. Exclusief toegankelijk via tomorrowland.com.

De line-up wordt aangekondigd op maandag 15 juni.

De ticketverkoop start op donderdag 18 juni via tomorrowland.com. Een dagticket kost €12.50. Een weekendticket kost €20.00 en bevat een week video-on-demand content om de hele ervaring te herbeleven. Speciale People of Tomorrow packages en Home Party packages zullen beschikbaar zijn.

