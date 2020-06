Tomorrowland organiseert glamping in Durbuy MVO

30 juni 2020

19u59 0 Festivals Geen Tomorrowland dit jaar, wel een luxueuze camping mét livemuziek. Dreamville trekt naar de bossen van Durbuy om de sfeer van het festival toch nog een beetje naar boven te halen deze zomer.

De zogenaamde ‘glamping’-ervaring brengt de gebruikelijke tenten en cabines van Tomorrowland-camping Dreamville naar de Belgische Ardennen. Het project heet ‘Green Fields’ en heeft voor ieder wat wils: culinaire keuken, wellness, muziek en yoga. Bezoekers kunnen voor twee, drie of vier nachten reserveren vanaf 69 euro per nacht. In de eerste week, vanaf 3 juli, komen onder andere dj’s Younes, Regi en Roma langs om de sfeer erin te houden.

Voor tickets en info kan je hier terecht.