Tomorrowland onthult digitale festivalweide en maakt indrukwekkende line-up bekend LOV

15 juni 2020

14u00 5 Festivals De organisatie van Tomorrowland bracht eerder al het goede nieuws: er komt toch een festival, maar dan online. Daarbij onthulden ze een game-achtige wereld te hebben gecreëerd waar zo'n 100 dj’s een set zullen spelen. Wie zich er nog niet veel bij kan voorstellen, krijgt vandaag al een voorproefje van het hoe digitale festival eruit zal zien.

Het creatieve en digitale team van Tomorrowland bouwt al weken aan een nieuwe wereld: Tomorrowland Around The World. Op 25 en 26 juli, het tweede weekend waarin Tomorrowland zou plaatsvinden deze zomer, kan de hele wereld inchecken op een onbekend eiland. “Een eiland volledig in 3D gemaakt en gecombineerd met de nieuwste video- en gametechnieken. Overal hoor je verschillende geluiden die je op een festivalterrein ook zou horen: mensen die babbelen, verschillende muziekstijlen door elkaar”, legde TML-woordvoerster Debby Wilmsen uit. En dan kan je kiezen waar je naartoe wil op dat eiland. In totaal zijn er acht podia met elk een eigen line-up. Van de Freedom Stage tot de Core, Moose Bar en de Mainstage: er zal een mix aan muziekstijlen zijn.

DJ’s spelen hun set live in een studio op drie locaties over de hele wereld, en zullen geprojecteerd worden in de gamewereld. Een VR-bril of andere hoogtechnologische snufjes heb je niet nodig. Een laptop, tablet of zelfs smartphone is genoeg. Een dagticket kost 12,50 euro, een weekendticket 20 waar een week video-on-demand inbegrepen zit zodat je de festivalervaring kunt herbeleven. De ticketverkoop start op 18 juni via tomorrowland.com.

Intussen is ook de indrukwekkende line-up van het digitale festival bekendgemaakt. Zo kan je onder andere genieten van dj-sets van Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Martin Garrix, Tiësto, Steve Aoki enzoverder. De volledige affiche kan je terugvinden op tomorrowland.com.