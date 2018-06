Tomorrowland krijgt eigen postzegel (die je op een muzikaal postkaartje plakt)

Postzegelverzamelaars kunnen hun hart ophalen, want bpost en Tomorrowland lanceren een limited edition postzegelkit.

Daarin zit een postzegelblaadje met vijf postzegels en vijf muzikale postkaartjes. Wie thuis een vinyl platenspeler heeft, kan de postkaart afspelen en beluisteren. Of je legt je smartphone op de postkaart en surft naar tomorrowland.com/stamp, dan krijg je ook de Symphony of Unity uitvoering van Universal Nation te horen.

De postzegel zelf toont het Tomorrowland-logo op perkament, kreeg een rosé-gouden effect en ook de slogan “Live today, Love tomorrow, Unite forever” mee. Het creatief team van Tomorrowland – dat ook alle podia ontwerpt en onder andere het ontwerp voor het Amare-vliegtuig tekende, creëerde de postzegel.

Wie z’n brieven in Boom –waar Tomorrowland over enkele weken start - post, kan het hele jaar door genieten van Tomorrowland. Veertien rode bpost brievenbussen krijgen een permanent Tomorrowland-jasje, inclusief het Tomorrowland anthem van Hans Zimmer wanneer er een brief in belandt.

De Tomorrowland-kit is te koop via de e-shop van bpost, op store.tomorrowland.com/ en in alle Belgische postkantoren.